В Мариуполе полиция задержала «призрачного гонщика»

Более 10 владельцев автотранспорта в одно утро стали жертвами похитителя госномеров. Вор оставлял на лобовом стекле записку с телефоном: «верну номер» и подпись — «призрачный гонщик». За возвращение требовал до 1500 гривен, однако ни один из потерпевших «услугой» не воспользовался – все обратились в полицию. Это помогло задержать похитителя «по горячим следам».

В одно утро в дежурную часть Центрального отдела полиции массово поступили сообщения о краже номеров автомобилей. Все водители оставляли машины во дворах своих многоэтажных домов. Утром обнаруживали отсутствие государственного номера и записку для обратной связи с вором. Мужской голос просил перевести 1000 — 1500 гривен на номер мобильного.

Проанализировав заявления граждан и проведя поквартирный обход в местах совершения правонарушений, оперативники получили информацию о злоумышленнике. Через 4 часа после сообщений граждан о краже правонарушитель был доставлен в отдел полиции.

Идею противозаконного заработка 27-летний, ранее судимый за корыстные преступления безработный житель Мангушского района почерпнул в интернете. Там же узнал и «стандартный» тариф «номерных» воров.

На вопрос, почему он называл себя «призрачный гонщик», задержанный ответил «просто пошутил».

Снимая ночью номера с припаркованного транспорта, подозреваемый прятал их недалеко от места совершения преступления, чтоб в дальнейшем не иметь прямого контакта с жертвой. К его несчастью, ни один из пострадавших не согласился перечислить требуемую сумму, и все автовладельцы обратились в полицию.

Сейчас мужчина дает признательные показания по совершенным кражам. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным правонарушениям в других районах города. Похищенное изъято и будет возвращено владельцам.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины (кража). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 3 лет лишения свободы.