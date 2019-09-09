В Мариуполе появится историческая локация «Перекресток эпох»

21 сентября в Городском Саду произойдет столкновение двух эпох — средневековья и современности. В Мариуполе появится масштабная средневековая локация, где каждый сможет познакомиться поближе с историей Приазовья и бытом людей прошлого.

Мариупольцы и гости города увидят настоящий бой воинов и смогут попробовать вкусности по рецептам ушедшей эпохи. Также смогут попробовать себя в стрельбе из лука и метании гвоздей. Проект «Перекресток эпох» будет реализован при поддержке программы «Общественный бюджет».

На локации будет размещено:

Табор викингов.

Табор «Рыцарский»

Ристалище (огражденная площадка для боев)

Лучный тир

Место для метания кованых гвоздей

Таборная кухня

Гончарная мастерская (мастер-класс)

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00. Вход свободный.

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