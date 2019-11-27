В Мариуполе презентовали уникальную книгу детских писем взрослым

В Мариупольской школе искусств состоялась презентация книги «Письмо взрослому». В ней собрано 65 писем написанных детьми родителям, учителям, военным. Главная цель проекта — дать возможность ребятам поделиться своими важнейшими мыслями и проблемами.

Авторы проекта — поэт Оксана Стомина и представитель Донецкого областного военного комиссариата Олег Украинцев, — читали отрывки из книги, поделились своими детскими воспоминаниями. В свою очередь, ученики продемонстрировали свои рисунки, рассказали о своих проблемах в отношениях со взрослыми

Оксана Стомина рассказывает, что книга стала результатом конкурса. Дети, проживающие на востоке Украины, могли написать письмо любому взрослому и высказать все, что они хотят. Эти «послания» нередко о самом важном, что беспокоит их во взаимоотношениях с родителями или учителями.

«Дети нередко не могут выразить все свои мысли взрослым. Нередко они боятся, колеблются. Мы, как взрослые, должны сделать первый шаг навстречу. Поэтому данный проект должен помочь им дать слово. Дети с большим интересом восприняли эту идею», — рассказывает она.

Оксана добавляет, что книга эта не для детей, а для взрослых. Именно им адресованы эти письма. Среди которых есть истории об обидах, боли, войне и надежде. Предисловие написали известная актриса Ольга Сумская и музыкант Дмитрий Шуров. В конце сборника размещен наиболее психологически тяжелый лист. Его написал мальчик, который находился в больнице и знал, что вскоре умрет. Он адресовал свой «месседж» всем взрослым.

Иллюстрированием сборника занимались ученица мариупольской школы искусств Анастасия Журавлева и Кирилл Резниченко. Книга «Письмо взрослому» будет направлен во все городские библиотеки. Также авторы проекта надеются, что она будет презентована в школах города.