В Мариуполе проходит Неделя студента

Мариупольские студенты активно проводят время в преддверии профессионального праздника. Уже в это воскресенье в Украине отметят Международный день студента. По инициативе отдела молодежной политики Мариупольского городского совета всю неделю на базе мариупольских вузов проходят интерактивные лекции и квесты.

По словам начальницы отдела молодежной политики управления молодежи и спорта Ларисы Синегуб, основная цель – привлечь к этому празднику не только студентов, но и школьников.

«Мы хотели современно и интерактивно познакомить учеников старших классов с нашими вузами. Поэтому именно студенческие советы занимались смысловым наполнением каждого дня Недели студента. Мы показали, что в наших вузах инновационные методики обучения. Также удалось наладить прочные контакты между студсоветами», — отметила она.

Так, на базе Мариупольского гуманитарного университета прошел круглый стол по профориентации. На нем студенты не только узнали тонкости профессий, а и попробовали себя в роли публичных спикеров. В Донецком национальном медицинском университете состоялся медицинский квест. Также студенты получили возможность на один день стать врачом и поставить точный диагноз пациенту.

В стенах ДонГУУ приглашенных ждала интерактивная лекция по тайм-менеджменту. В ходе нее студентам рассказали, как правильно распределять свое время. Также желающие приняли участие в игре «Ситуативное лидерство».

Четвертый день недели прошел «на борту» АМИ НУ «ОМА». Каждый мог попробовать свои силы на навигационном тренажере. Также студенты состязались в вязании морских узлов и импровизированной борьбой с пожаром. После прошел урок школы лидерства и дискуссионная площадка.

Сегодня в ПГТУ пройдет экскурсия-квест по университету и знакомство с биоинженерией. Также будет возможность увидеть в работе солнечную батарею. Завершится неделя квест-расследованием в ДЮИ.

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