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В Мариуполе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

Опубликовано 20 Апр 2017

дтп-знакОбе аварии произошли сегодня после обеда примерно в одно и то же время. Мальчик 2007 года рождения и 15-летняя девушка доставлены в больницы. На местах ДТП работают следственно-оперативные группы полиции.

На улице Митрополитская иномарка на пешеходном переходе совершила наезд на школьника. По словам водителя, парень выбежал перед автобусом, который стоял по правой полосе. Автомобиль двигался со стороны проспекта Строителей в направлении улицы Куприна.

Другое ДТП произошло по бульвару Шевченко на перекрестке с улицей Кирпичной. Автомобиль Дэу не пропустил девушку, которая в это время вышла из трамвая, и совершил наезд.

Детей забрала скорая помощь, полицейские документируют последствия аварий.

Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и взаимовежливыми.

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