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В Мариуполе прошел Кубок Донецкой области по боевым искусствам

Опубликовано 01 Май 2017

34По доброй традиции Кубок Донецкой области по боевым искусствам проводят в Мариуполе. Хозяевами татми стала Региональная Ассоциация Боевых искусств и спорта  «RAMAS». Более 90 спортсменов из трёх организаций приняли участие. Возраст бойцов от 4 до 15 лет.  Программа представлена четырьмя видами: Командное Ката, Тайхо-дзюцу, Командное Кумитэ иппон, Командное Кумитэ контакт.

Эти соревнования являются отборочными на Чемпионат Украины по версии ISKF, который будет проходить 13 мая в Бердянске.

Виктор Шухман – руководитель секции ГЦВР:

В Бердянск будем отбирать новичков, в основном. И Чемпионат Украины по версии Японской Ассоциации каратэ, который будет проходить 18-21 мая в Киеве. Туда уже будет ехать первый состав.

Одному из городских центров внешкольной работы, принимающих участие в Чемпионате, 25 лет! Эту дату не могли не отметить. На общекомандных соревнованиях представили почётных спортсменов.

Первое общекомандное место занял Мариупольский Клуб Восточных Видов Единоборств «КЭМПО», в их зачете 21 золотая, 6 серебряных, 4 бронзовых медали. На втором месте оказалась Мариупольская Федерация Сето-Кан Каратэ-до – 10 золотых, 21 серебряная, 15 бронзовых медалей. А вот третьими стали ребята из клуба «Бусидо». Они завоевали 3 золотых, 6 серебреных, а также 3 бронзовых медали.

Екатерина Трубицына

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