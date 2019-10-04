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В Мариуполе провели экскурсию для людей с нарушением слуха

Опубликовано 07 Окт 2019

58702-IMG-df314500a88493235b06438dbd53bc99-VВ Мариуполе провели экскурсию по городу для людей с нарушениями слуха. Организаторами выступили Мариупольская территориальная организация Украинского общества глухих и департамент социальной защиты населения городского совета.

Представители общества глухих инициировали данную экскурсию исходя из желания их членов больше узнать об истории родного города. В мероприятии приняли участие более 30 человек. Знакомили участников с главными достопримечательностями города представитель Культурно-туристического центра «Башня» и переводчик жестового языка.

В рамках экскурсии были посещены популярные места Мариуполя: театр, греческий площадь, водонапорная башня, дома вдоль проспекта Мира. Участники экскурсии получили ответы на вопросы по истории города и его выдающихся личностей. В память об этом насыщенном день у каждого из участников экскурсии остались памятные фотографии.

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