В Мариуполе провели экскурсию для людей с нарушением слуха

В Мариуполе провели экскурсию по городу для людей с нарушениями слуха. Организаторами выступили Мариупольская территориальная организация Украинского общества глухих и департамент социальной защиты населения городского совета.

Представители общества глухих инициировали данную экскурсию исходя из желания их членов больше узнать об истории родного города. В мероприятии приняли участие более 30 человек. Знакомили участников с главными достопримечательностями города представитель Культурно-туристического центра «Башня» и переводчик жестового языка.

В рамках экскурсии были посещены популярные места Мариуполя: театр, греческий площадь, водонапорная башня, дома вдоль проспекта Мира. Участники экскурсии получили ответы на вопросы по истории города и его выдающихся личностей. В память об этом насыщенном день у каждого из участников экскурсии остались памятные фотографии.

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