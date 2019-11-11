В Мариуполе провели сырную экскурсию

В Мариуполе прошла оригинальная гастрономическая экскурсия. Участники смогли ознакомиться с сыроварней и сырным бутиком. Прогулялись старинным центром города и увидели процесс и тонкости сыроварения.

Организатором мероприятия выступил культурно-туристический центр «Вежа». Участникам экскурсии рассказали о разных сортах сыра. Они узнали, чем лучше закусывать определенные сорта и чем запивать.

Кроме того, в сыроварне показали, как готовить брынзу и как выглядит натуральный лавандовый сыр. Желающие смогли самостоятельно попробовать себя в роли повара. В магазине участникам экскурсии позволили попробовать различные виды сыра.

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