В Мариуполе пройдет фестиваль для молодежи «День без гаджетов»

3 июня в 15.00 по адресу ул. Шота Руставели, 30а (на базе Центра поддержки семьи и Молодежного Центра) стартует фестиваль отдыха «День без гаджетов».

В рамках мероприятия специалисты общественной организации «Мариупольский Союз Молодежи» организуют интересный и содержательный досуг для детей и молодежи города: уличные квесты, спортивные соревнования, интерактивные игры и др.

Идея Фестиваля заключается в том, чтобы продемонстрировать мариупольским семьям и молодежи, что в Мариуполе активно развиваются новые пространства, в которых любой подросток может найти интересное для него занятие, появляются дополнительные сервисы по работе с мариупольскими семьями и молодежью, а полезное, содержательное и интересное времяпрепровождение не требует никаких электронных устройств и доступа к Интернету.