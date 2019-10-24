В Мариуполе пройдет Международный фестиваль Jazz Bez

С 10 по 11 декабря Мариуполь станет эпицентром музыкальной жизни региона. В городе пройдет Международный фестиваль современной музыки Jazz Bez. Волшебные джазовые импровизации подарят исполнители из Швейцарии, США, Израиля и Польши.

Концерты пройдут на базе Мариупольской камерной филармонии. 10 декабря космический джаз зрителям подарят «Nova» (Швейцария) и «Yes! Trio» (США). «Nova» — это уникальный перформанс джазовой индустрии. Швейцарское аудиовизуальное трио — гитарист Кристиан Затту, басист и художник Флориан Болигер и барабанщик Флориан Хосл подарят мариупольцам не только качественную музыку, но и яркие визуальные образы.

11 декабря выступит интернациональная группа «Greg Osby & Tal Cohen». В ее состав входят исполнители из Израиля и США. Тандем презентует смесь еврейского фолка с классическим джазом. Также в этот день выступит «Zagorski & Kadziela» из Польши с национальным фолком. Начало концертной программы в 19:00.

Продажа билетов стартует с 1 ноября в культурно-туристическом центре «Вежа». Дополнительная информация по телефонам: 097-618-40-85, 050-97-19-587.

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