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В Мариуполе пройдет «Зимний бал» в стиле «Ренессанс»

Опубликовано 02 Дек 2019

62225-DSC_3593«Зимний бал 2019» открывает набор участников. Праздничное мероприятие состоится 24 декабря, в 16:00 во Дворце культуры «Молодежный». Студенты Мариуполя могут подать заявки до 5 декабря.

Как сообщают организаторы, подготовка к торжественному выступлению будет проходить в свободное от занятий время. Основам полонеза будут учить настоящие профессионалы. Принять участие в «Зимнем балу» смогут все желающие. Также в программе - вальс и полька.

«Мероприятие пройдет в стиле Ренессанс. Будет подобрана соответствующая музыка. Также мы организуем фуршет и тематические фотозоны. Сказочная атмосфера гарантирована. Мы верим, что «Зимний бал» станет незабываемым событием уходящего года», — рассказала начальник отдела молодежной политики Лариса Табала.

Участие в «Зимнем балу» и репетициях бесплатно. К студентам всего одно, но важное условие - праздничный внешний вид. Для девушек лучшие бальные и вечерние платья, для мужчин - смокинги и костюмы.

Зарегистрироваться можно по ссылке - https://docs.google.com

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