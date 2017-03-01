В Мариуполе разоблачили директора фейкового туристического агентства

Египет, Турция, Дубаи и солнечная Греция — ассортимент турагенства поражал своим разнообразием, однако все клиенты вместо отдыха в теплых странах проводили уик-энд в отделениях полиции в качестве потерпевших. Всего 7 мариупольцев так и не получили долгожданного тура в выбранную страну. По двум эпизодам мужчине уже вынесен приговор, еще одно уголовное производство по 4 фактам окончено и направлено в суд, по 2-м продолжается досудебнее расследование.

История создания мошеннической схемы берет начало с 2014 года. Тогда туристической фирмой владела жена злоумышленника. После развода женщина оставила бизнес, все необходимое для его ведения и уехала в столицу, а экс-супруг решил продолжить семейное дело, однако на собственных условиях. Без правоустанавливающих документов, позволяющих заниматься продажей путевок, мошенник установил вывеску с новым названием фирмы в арендованном помещении прямо в центре Мариуполя. И уже через считанные дни в агентство начали обращаться клиенты.

Стоимость одного тура стоила от 20 до 30 000 гривен, однако ни один из покупателей так и не увидел заказанного путешествия. В 2016 году по 2 фактам противоправной деятельности была собрана достаточная доказательная база, уголовное производство, открытое за ч.1,2 ст.190 «Мошенничество», было направлено в суд. Обманщика приговорили к 2 годам условно.

Оставшись на свободе, осужденный возобновил бизнес и оставил без сбережений еще 4 мариупольцев. Однако и эти факты были задокументированы, а досудебное расследование завершено. Сейчас производство рассматривается в судебных органах. Подследственный находится под домашним арестом.

Вчера в Центральный отдел полиции обратилась потерпевшая, которая стала очередной жертвой мошенника-рецидивиста. 31700 гривен положил последний в карман за продажу несуществующей путевки.

Правоохранители обращаются ко всем, кто так и не получил заказанной услуги в туристическом агентстве «5 звезд», с просьбой сообщить об этом в отдел полиции с целью всестороннего и полноценного проведения досудебного расследования.