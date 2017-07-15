В Мариуполе ребенок запуталась в автомобильных ремнях безопасности

Несчастный случай произошел на автостоянке возле одного из магазинов, в Приморском районе Мариуполя. 10-летнего ребенка забрала скорая помощь.

Сообщение о том, что произошло, поступило в полицию вчера около 15.30 от очевидцев. Женщина с двумя сыновьями 7 и 10 лет подъехала к магазину. Оставив детей в авто, пошла по делам. Играя, один из братьев запутался в поясах безопасности и начал задыхаться. Старший побежал за матерью.

Сейчас ребенок находится в больнице. Полицейские работают с семьей. По данному факту начата проверка.