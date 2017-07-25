В Мариуполе сняли с линии два технически неисправных автобуса

Продолжаются превентивные мероприятия по пассажироперевозчикам. Сегодня, во время совместного рейда сотрудников полиции по безопасности дорожного движения, патрульной полиции Укртрансбезопасности и горисполкома, было выявлено два технически неисправных автобуса, которые перевозили пассажиров.

Правоохранители проверяют транспортные средства и усиленно контролируют автомобильный транспорт, который осуществляет пассажирские перевозки. С целью сохранения жизни и здоровья пассажиров, сотрудники полиции осматривают транспортные средства, которые занимаются пасажироперевозками, и выявляют технические неисправности.

Всего, с начала отработки осмотрено 765 автобусов и выявлено 20 автобусов, которые вышли на линию в технически неисправном состоянии.

- Сейчас на территории Украины проводятся профилактические мероприятия по пасажироперевозчикам. Они направлены на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. Нами проверяется техническое состояние транспортных средств, комплектация. Всего за период отработки нами выявлено 110 нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями автобусов, из них 20 – это управление технически неисправными автобусами и 1 факт управления в нетрезвом состоянии. Такая работа нами проводилась и будет проводиться и впредь, потому что автобусы – это транспортные средства, которые перевозят большое количество людей, которые могут пострадать в случае ДТП или во время поездки в технически неисправном автобусе, — рассказал в.о. начальника отдела автотехнической инспекции УПД ГУНП в Донецкой области Юрий Кононенко.

Напомним, с 20 до 28 июля проводится профилактическая отработка с целью стабилизации состояния аварийности на пассажирском транспорте и повышения уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.