В Мариуполе состоится девятый фестиваль-конкурс юных музыкантов

С 23 по 26 ноября в Мариуполе пройдет традиционный конкурс музыкального искусства «Музичний листопад». Все желающие смогут насладиться виртуозным исполнением юных музыкантов. В рамках фестиваля пройдет концерт известного итальянского пианиста и дирижера, художественного руководителя Международного фестиваля «Сорренто Классик» в Италии Паоло Скибилия в тандеме с баритоном Антонио Сарнелли де Сильва.

В течение месяца проходил предварительный отбор участников в шести возрастных категориях. В этом году в фестивале примут участие 50 юных талантов. Музыканты приедут со всех уголков страны. По словам директора департамента культурно-общественного развития Дианы Тримы, показательно, что заявки на участие в мариупольском конкурсе приходили с музыкальных академий Киева, Днепропетровска и Харькова.

«Уровень конкурса с каждым годом растет. В этом году мариупольцев ждет сильная академическая программа, грандиозные музыкальные произведения и виртуозное исполнение молодых профессионалов. Большинство заявок на участие поступило из музыкальных академий. Для их выступлений укомплектуем состав «Ренессанса» до малого симфонического оркестра», — отметила Диана Трима.

В состав жюри войдут мариупольские музыканты со стажем. Также в этом году оценивать участников будет известный итальянский пианист и дирижер, художественный руководитель Международного фестиваля «Сорренто Классик» в Италии Паоло Скибилия. Кроме конкурсных прослушиваний, для участников фестиваля пройдут и обучающие мастер-классы. Завершится фестиваль 26 ноября церемонией награждения победителей и гала-концертом лауреатов.

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