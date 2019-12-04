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В Мариуполе создадут Гильдию кузнецов

Опубликовано 04 Дек 2019

62396-78416284_459576248092390_5049907974089211904_oВ музее народного быта прошел съезд мариупольских кузнецов. Участники подвели итоги года и обозначили дальнейшие планы по популяризации кузнечного мастерства. Кроме того, было принято решение о создании профессиональной Гильдии.

«В первую очередь, гильдия важна для того, чтобы мы могли объединить свои усилия ради реализации запланированных проектов. Так, мы разобщенно пытались добиться целей, а благодаря созданию общественной организации нам легче будет привлечь финансирование», — рассказывает один из членов Гильдии Анатолий Гущин.

Анатолий занимается кузнечным делом с 2015 года. За это время успел поучаствовать в ряде крупных фестивалей и выставок. Кроме того, благодаря финансовой поддержке муниципалитета он смог отправиться на фестиваль в австрийский город Ибзиц. Мужчина надеется, что вскоре Мариуполь станет одним из центров кузнечного дела в Украине.

Помогает в осуществлении планов Мариупольский краеведческий музей. Он уже два года поддерживает мастеров в проведении кузнечного фестиваля «Сталеве Джерело».

«Мы проводим много совместных проектов. В следующем году хотим провести третий кузнечный фестиваль. Планируем сделать его более масштабным. Ближе к Новому году совместно проведем мастер-классы для детей и молодежи. Есть и более амбициозные идеи», — поделился совместными планами сотрудник краеведческого музея Александр Горе.

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