В Мариуполе стартовала превентивная отработка города

В 4 утра для личного состава местной полиции и сотрудников областного главка прозвучал сигнал «Тревога». Через час полицейские в полной экипировке выстроились в обусловленных местах, чтобы получить задания по обеспечению публичной безопасности. По приказу генерала Аброськина в Мариуполе начались мероприятия, направленные на противодействие преступности и перекрытие трафика запрещенных и опасных предметов.

Заместитель Главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин лично проверил готовность полицейских реагировать на любые изменения оперативной обстановки и довел требования по обеспечению правопорядка.

Он отметил, что с 28 апреля полиция региона переходит на усиленный вариант несения службы, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в майские праздники и обеспечить безопасность жителей.

Три года назад май вошел в жизнь мариупольцев, как кровавый — террористы атаковали админздание местной милиции, погибли люди, офицеры. Поэтому, уже сегодня полиция должна приложить все усилия, чтобы удержать оперативную обстановку стабильной и не допустить провокаций и обострения ситуации в целом.

Сегодня полицейские встали на защиту жителей еще до того, как проснулся город. Сразу после проверки экипировки, служебных удостоверений и внешнего вида полицейские были распределены по маршрутам несения службы. Работа на границах и внутри городов, контроль над дорожным движением — правоохранители полностью перекрыли город и приступили к проведению спецмероприятий.

«Цель отработки — охрана общественного порядка, установление и задержание участников НЗФ, изъятие оружия, боеприпасов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений. Прошу жителей и гостей города с пониманием отнестись к введенным мерам безопасности», — подчеркнул генерал Аброськин.