В Мариуполе супругов уличили в торговле несколькими видами наркотиков

Где угодно, в любое время и сколько угодно — именно так «работали» женщина и мужчина, которые продавали знакомым коноплю и амфетамин. Его же использовали и сами. Проведено 7 обыскиваемым мероприятий. Дуэт задержан.

Работа по документированию нелегального наркосбытом на территории города началась с марта 2017 — именно тогда к сотрудникам управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области поступила информация об этом.

Было установлено, что 33-летний житель и его 25-летняя жена длительное время употребляют те же наркотические вещества, которыми торгуют. Цена была фиксированной и составляла 500 гривен за 1 грамм амфетамина и 300 гривен за 5 граммов конопли.

Стоит отметить, что это был единственный источник дохода семьи, в которой заложниками стали двое детей — 10 и 1 год.

Продажа происходил как днем, так и ночью, в любом уголке Мариуполя — в парках, скверах, дома у преступников, а также в салоне авто, который они использовали, чтобы забрать партию конопли и амфетамина.

Полицейские выяснили - это были так называемые перекупщики. Работа по данному факту до сих пор продолжается.

Вчера совместно с представителями прокуратуры и следователями ГУНП в Донецкой области было проведены следственные действия по местам проживания всех участников процесса. Изъяты деньги, мобильные телефоны и товар.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 «Незаконный сбыт наркотических веществ» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.