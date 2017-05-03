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В Мариуполе в ДТП пострадал мопедист

Опубликовано 17 Май 2017

3_5143Мужчина не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на автомобиль, который остановился на перекрестке. Мопедист получил телесные повреждения.

Около 14 часов на перекрестке проспекта Нахимова и улицы Бахчиванджи 54-летний водитель мопеда «Вайпер», совершил наезд на автомобиль «Таврия», под управлением 29-летнего водителя, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора.

Сведения по данному  факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

 

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