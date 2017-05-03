В Мариуполе в ДТП пострадал мопедист

Мужчина не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на автомобиль, который остановился на перекрестке. Мопедист получил телесные повреждения.

Около 14 часов на перекрестке проспекта Нахимова и улицы Бахчиванджи 54-летний водитель мопеда «Вайпер», совершил наезд на автомобиль «Таврия», под управлением 29-летнего водителя, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).