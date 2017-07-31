В Мариуполе в ДТП пострадала 3-летняя девочка

Автомобиль парковался возле магазина в Центральном районе и совершил наезд на ребенка. Полиция прибыла на место в течение нескольких минут.

ДТП произошло вчера на пр. Мира около 19.00. О происшествии в полицию сообщил прохожий, а также и сам водитель, который, оставаясь на месте ДТП, начал оказывать ребенку первую помощь.

На месте работали сотрудники Центрального отдела полиции. По словам водителя, при парковке его ослепило солнце, и он не заметил девочку рядом с автомобилем.

Машина толкнула ребенка. По предварительным данным, девочка получила незначительные телесные повреждения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Уважаемые водители, будьте осторожны, особенно в местах вероятного появления детей, неуклонно соблюдайте правила дорожного движения и берегите свою жизнь и окружающих.