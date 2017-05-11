В Мариуполе в ДТП пострадали трое пешеходов

Предварительно установлено, что на перекрестке пр. Строителей и ул. Матросова водитель автомобиля «Шевроле Авео» не пропустил людей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники следственного управления ГУНП в Донецкой области.

По предварительным данным, водитель иномарки нарушил требования пункта 18.4 Правил дорожного движения, не остановившись перед пешеходным переходом в то время, как это сделали водители автомобилей, которые двигались по соседней полосе.

В результате пострадали три человека, которые в настоящее время переходили проезжую часть — женщины 1963, 1981, 1991 годов рождения. Предварительно у них диагностированы закрытые переломы голени, стопы, костей таза, травмы головы соответственно. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель находится на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительная правовая квалификация — ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.