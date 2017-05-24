В Мариуполе в ДТП травмирован ребенок

46-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» совершил наезд на 11-летнюю девочку. Ребенок направлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительным данным, вчера около 16.30, напротив дома 194 по улице Гагарина, 11-летняя девочка внезапно вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода, где на нее был совершен наезд автомобилем «Субару Форестер». Ребенок получил телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).