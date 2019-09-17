С 23 сентября ко Дню города в Мариуполе временно будет изменено движение транспорта.

С 8.00 23 сентября до 23.00 30 сентября будет закрыто движение транспорта по пр. Мира: от пр. Металлургов до Театральной площади. Движение пассажирского транспорта будет организовано по объездным направлениям по ул. Университетской и ул. Соборной.

С 08.00 27 сентября по 8.00 29 сентября, будет закрыто движение транспорта по пр. Мира: от пр. Металлургов до ул. Греческой, и по ул. А. Куинджи: от ул. Николаевской до пр. Мира. Движение пассажирского транспорта будет организовано объездным направлением по ул. Итальянской.

Движение троллейбусных маршрутов на период с 23 сентября по 1 октября будет организовано следующим образом:

Маршрут № 1 «пос. Кировка - Автовокзал» по направлению «пос. Кировка - пр. Нахимова - ул. Нахимова - Автовокзал - Приморский б-р - ДЮИ - пос. Кировка»;

Маршрут № 4 «ДЮИ - Автовокзал» по направлению «ДЮИ - пр. Нахимова - ул. Нахимова - Автовокзал - Приморский б-р - ДЮИ»;

Маршрут № 15к по направлению «ЖМР« Западный »- Автовокзал»;

Маршруты №№ 10, 11 временно приостановлены.

С более детальным расписанием и фактическим движением на маршруте есть возможность ознакомиться на сайте martrans.gov.ua, и m.martrans.gov.ua (мобильная версия ресурса).