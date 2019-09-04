В Мариуполе временно закроют движение транспорта на некоторых дорогах Центрального района

С 9 сентября, в связи с проведением ремонтных работ по ул. А. Куинджи на участках дороги от ул. Итальянской до ул. Пушкина и от ул. Мира до ул. Георгиевской будет временно закрыто движение транспорта.

Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- Троллейбусный маршрут №5 временно приостановлено;

- Троллейбусный маршрут №10 направлению «ДЮИ — Драмтеатр;

- Троллейбусный маршрут №11 направлению «ЖМР-17,18 – Драмтеатр;

- Маршрутные такси №№110, 123, 150 объездным направлению: Железнодорожный вокзал — ул. Вокзальная — ул. Греческий — просп. Мира — далее по своим маршрутам. В обратном направлении по следующей же схеме;

- Новый коммунальный автобусный маршрут №3 направлением Железнодорожный вокзал — ул. Вокзальная — ул. Греческий — просп. Мира — Драмтеатр. В обратном направлении Драмтеатр — ул. Мира — ул. Греческий — ул. Вокзальная — Железнодорожный вокзал.

Более детальным расписанием и фактическим движением на маршруте есть возможность ознакомиться на сайте martrans.gov.ua.

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