В Мариуполе выявлен факт подделки паспортных данных

Несоответствие печатей в документе было выявлено во время процедуры его обмена на новый. По словам мужчины, правонарушение совершено на неподконтрольной Украине территории. Мариупольскими следователями начато досудебное расследование.

В Левобережную государственную миграционную службу обратился мужчина из Харцизка с просьбой заменить паспорт в связи с повреждением старого. Во время проверки его документов обнаружены признаки подделки печатей в паспорте.

В полиции мужчина пояснил, что в период, когда возникла необходимость вклеить новое фото в соответствии с возрастом, возможности выехать с оккупированной территории у него не было. Тогда потерпевший нашел объявление, в котором за 700 гривен предлагались все услуги паспортного стола на территории Украины. Заявитель, не сомневаясь, воспользовался возможностью.

Через две недели после оплаты услуг гражданин получил паспорт с новым фото и печатями паспортного стола Орджоникидзовского района. Однако через время документ был поврежден, и поэтому он приехал в Мариуполь, по месту обновления данных, чтобы заменить его.

В Левобережном отделении полиции уже расследуется аналогичное правонарушение. В предыдущем случае женщина приехала из Макеевки для замены паспорта в связи со сменой фамилии.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до 6 месяцев.