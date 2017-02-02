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В Мариуполе выявлен факт подделки паспортных данных

Опубликовано 02 Фев 2017

фото паспорта

Несоответствие печатей в документе было выявлено во время процедуры его обмена на новый. По словам мужчины, правонарушение совершено на неподконтрольной Украине территории. Мариупольскими следователями начато досудебное расследование.

В Левобережную государственную миграционную службу обратился мужчина из Харцизка с просьбой заменить паспорт в связи с повреждением старого. Во время проверки его документов обнаружены признаки подделки печатей в паспорте.

В полиции мужчина пояснил, что в период, когда возникла необходимость вклеить новое фото в соответствии с возрастом, возможности выехать с оккупированной территории  у него не было. Тогда потерпевший нашел объявление, в котором за 700 гривен предлагались все услуги паспортного стола на территории Украины. Заявитель, не сомневаясь, воспользовался возможностью.

Через две недели после оплаты услуг гражданин получил паспорт с новым фото и печатями паспортного стола Орджоникидзовского района.  Однако через время документ был поврежден, и поэтому он приехал в Мариуполь, по месту обновления данных, чтобы заменить его.

В Левобережном отделении полиции уже расследуется аналогичное правонарушение. В предыдущем случае женщина приехала из Макеевки для замены паспорта в связи со сменой фамилии.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до 6 месяцев.

 

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