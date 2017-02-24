В Мариуполе задержан прохожий с амфетамином

Приобрел наркотик у незнакомца для собственного употребления — так объясняет его наличие сам молодой человек. С удаленным сейчас работают эксперты в рамках открытого уголовного производства.

В Мариуполе продолжаются спецмероприятия, направленные на снижение уровня преступности. Внешние наряды полиции контролируют общую обстановку в городе, дополнительные силы полиции несут службу на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, а розыскники и сотрудники, ответственные за линию борьбы с наркооборотом, работают над задержанием преступников и изъятием у граждан запрещенных предметов и веществ.

Так, при отработке Приморского района Мариуполя был остановлен 20-летний прохожий, у которого при поверхностном осмотре вещей был обнаружен полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом, вероятно амфетамином.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Изъятое направлено на экспертизу.