В Мариуполе запустили бесплатное мобильное приложение «Полиция Донетчины»

Спасение ребенка, которого похитил преступник, менее чем за 10 минут — сегодня, 16 мая, полиция Донецкой области представила возможности мобильного приложения и в режиме реального времени продемонстрировала алгоритм действий полицейских в случае поступления сигнала SOS.

Удобный и эффективный способ круглосуточной связи с полицией был разработан в рамках расширения возможностей Единого аналитического сервисного центра (UASC) и ориентирован, в первую очередь, на безопасность детей. Он позволит мгновенно реагировать на все сообщения от детей и предупреждать преступления в отношении них.

Презентацию возможностей мобильного приложения провел один из разработчиков проекта Денис Пефтиев, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области.

Он отметил, что это не просто кнопка вызова — это комплексная система, которая работает в системе безопасности UASC, в состав которой также входит колл-центр 102, интеллектуальное видеонаблюдение, информационный центр проверки по базам данных и аналитический блок.

Среди основных функций приложения — экстренный вызов полиции, сообщение о правонарушении в полицию в режиме «Свидетель», автоматическая проверка номера автомобиля на предмет угона, родительская забота (установление «зоны безопасности» для ребенка), возможность оставить отзыв о работе полиции и читать актуальные новости о резонансных событиях и работе полиции.

Как это работает, присутствующие имели возможность посмотреть «в прямом эфире» — с помощью специальных камер, установленных в Мариуполе, изображение с которых транслировалось на экран в Едином аналитическом сервисном центре.

По легенде, «преступник» похищает девочку в центре города и сажает ее в свой автомобиль. В ту же секунду из мобильного приложения в UASC поступает экстренный вызов — жертва успела нажать кнопку 102. Вместе с тревожным сигналом в полицию автоматически поступила информация с ее координатами и данными.

Преступление увидели три подростка, которые сфотографировали это на телефоны и направили в полицию, воспользовавшись режимом «свидетель».

Третьим источником информации стали данные с камеры — фото и видео похищения. Система видеонаблюдения зафиксировала и определила номер, марку и цвет автомобиля и личность преступника.

Немедленно диспетчер внес автомобиль в оперативный розыск и ориентировал наряды на розыск похитителя.

Одновременно полицейские видели весь путь автомобиля в «онлайне» и на карте — его зафиксировали и «вели» камеры, расположенные по маршруту.

Уже через 2 км автомобиль перехватил наряд полиции. Преступник был задержан, ребенок освобожден и в безопасности. Вся операция заняла менее 10 минут. В роли жертвы и свидетелей были дети из лицея-школы №48, которые первыми тестировали мобильное приложение.

Оперативно освободить девочку удалось не только благодаря современным IT-технологиям, но и неравнодушию свидетелей, которые срочно сообщили об этом в полицию.

Мобильное приложение создавалось именно для активных граждан, ведь тесное взаимодействие полиции и общества позволит правоохранителям быстрее и эффективнее реагировать на все происшествия в городе и предотварщать преступления.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского и городского голову Мариуполя Вадима Бойченко, благодаря поддержке которых была создана инновационная система безопасности.

- Такой центр безопасности, такое программное обеспечение в Украине пока только у нас, в Донецкой области. Если мы вместе с вами будем в дальнейшем это развивать, то мы будем спасать наших детей, спасать наших людей, — обратился Вячеслав Аброськин к громаде Мариуполя.

Генерал отметил, что первый шаг к внедрению передовых технологий сделал мэр Мариуполя, но сейчас идет работа с руководителями местной власти по всей области. Продолжается установка высокотехнологичных камер, и уже в этом году планируется запустить систему на весь регион.

Заместитель начальника полиции Донецкой области-начальник следственного управления Виталий Невгад отметил, что такие технические возможности экономят человеческий фактор и дают возможность реально использовать данную информацию в доказывании преступлений и привлекать к ответственности лиц, их совершивших.

- Это прогрессивное, перспективное направление. И думаю, что многие сотрудники, которые некогда «вытаптывали» ногами ту или иную информацию, собирали по крупицам доказательную базу, сейчас могут поблагодарить эту систему, — отметил полковник полиции.

Инициативу главы полиции Донецкой области по разработке мобильного приложения поддержали IT-сообщество города и Фонд развития Мариуполя. К процессу создания были привлечены молодые IT-специалисты, которые вместе с полицейскими экспертами создали интеллектуальный продукт и совместно интегрировали его в действующую систему UASC.