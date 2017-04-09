В Мариуполе заработала система вызова полиции с помощью мобильного приложения

Впервые в колл-центр 102 поступило сообщение из бесплатного мобильного приложения «Полиция Донетчины». Заявитель воспользовался функцией «сообщить о правонарушении» — для этого достаточно загрузить фото с кратким описанием. Программа сама определила место, и уже через несколько минут туда прибыл наряд полиции.

Компания распивает спиртное и курит в общественном месте — такое сообщение отправил со своего телефона 17-летний школьник. Парень загрузил себе мобильное приложение «Полиция Донетчины» после того, как полицейские провели презентацию разработки в его школе.

Увидев правонарушение, юноша обратился в полицию самым удобным способом. Для этого не нужно звонить в полицию, отвечать на вопросы, называть свои данные — достаточно зарегистрироваться в программе.

Система сама передала в полицию всю необходимую информацию о заявителе и определила место совершения нарушения. Полицейские отреагировали на сообщение, как на обычный вызов, и диспетчер направил по указанному адресу патрульный наряд.

Через несколько минут полиция прибыла на место, однако пьяная компания уже разошлась. Тем не менее, полицейские благодарны парню за активную гражданскую позицию.

- Сейчас мобильное приложение «Полиция Донетчины» работает в тестовом режиме. Мы привлекли к тестированию программы молодежь как наиболее активных пользователей, чтобы проверить, как работает приложение и что нужно усовершенствовать. В ближайшее время состоится полномасштабный запуск мобильного приложения, — отметил один из разработчиков Денис Пефтиев, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области.

Напомним, бесплатное мобильное приложение «Полиция Донетчины», разработанное по инициативе заместителя главы Нацполиции-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, уже доступно для загрузки в Google Play и App Store.