В Маріуполі під час пожежі загинула людина

Займання у квартирі п’ятиповерхового будинку сталося вчора вдень. До лікарні госпіталізовано двох громадян з гострим отруєнням чадним газом, крім того, у помешканні виявлено обгорілий труп жінки. Причини пожежі встановлюються.

До Приморського відділення поліції надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому будинку.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, поліцейські патрульної поліції, співробітники ДСНС та бригада швидкої допомоги.

Пожежники врятували життя подружжю – 51-річній жінці та 56-річному чоловікові. Постраждалі були екстренно доставлені у лікарню з діагнозом – гостре отруєння чадним газом. Також було виявлено труп невідомої жінки.

Попередньо встановлено, що пожежа сталася внаслідок паління. Повні обставини події з’ясовуються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.