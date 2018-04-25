В Маріуполі поліцейські ліквідували наркотеплицю

Спеціальні горщики, освітлення та насіння нарковмісних рослин на замовлення — мешканець Кальміуського району перетворив власний сарай на місце для вирощування конопель. Усе вилучили поліцейські при проведенні санкціонованих обшукових заходів.

Співробітники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що 40-річний місцевий мешканець зберігає у своєму будинку наркотичні речовини.

У ході проведення санкціонованого обшуку інформація підтвердилася.

Співробітники карного розшуку та дільничні офіцери поліції виявили у сараї посів кущів канабісу. Чоловік перетворив приміщення у наркотеплицю: побудував спеціальні дерев’яні ящики, купив землю, провів необхідне освітлення, а насіння конопель придбав через мережу інтернет.

Крім того, у будинку було виявлено та вилучено 5 згортків з вже висушеною та готовою для споживання марихуаною та прилад для її паління.

Чоловік мешкав у будинку з дружиною та намагався всіляко приховувати своє наркохобі, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Як пояснив сам правопорушник, займався посівом наркотичних рослин для власних потреб.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезе). Наразі проводиться досудове розслідування.