В Маріуполі поліцейські викрили грабіжника зі стажем

Будучи напідпитку, чоловік зірвав з шиї перехожої прикраси та втік. Впродовж двох годин зловмисника було затримано, речові докази — вилучено.

На лінію 102 зателефонувала 46-річна місцева мешканка, яка повідомила, що біля зупинки громадського транспорту на неї напав невідомий, штовхнув та зірвав з шиї 2 золотих кулона.

На місце злочину виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції.

Оперативники розгорнули комплекс першочергових розшукових заходів. Маючи «на руках» мінімальні прикмети нападника, в ході двогодинної оперативної роботи правоохоронці затримали підозрюваного у грабежі. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець.

Під час скоєння злочину, чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Викрадені речі було вилучено та невдовзі будуть повернуті власниці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі