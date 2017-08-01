Последние новости

В Маріуполі поліцейські викрили грабіжника зі стажем

Опубликовано 06 Авг 2018

наружникиБудучи напідпитку, чоловік зірвав з шиї перехожої прикраси та втік. Впродовж двох годин зловмисника було затримано, речові докази — вилучено.

На лінію 102 зателефонувала 46-річна місцева мешканка, яка повідомила, що біля зупинки громадського транспорту на неї напав невідомий, штовхнув та зірвав з шиї 2 золотих кулона.

На місце злочину виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції.

Оперативники розгорнули комплекс першочергових розшукових заходів. Маючи «на руках» мінімальні прикмети нападника, в ході двогодинної оперативної роботи правоохоронці затримали підозрюваного у грабежі. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець.

Під час скоєння злочину, чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Викрадені речі було вилучено та невдовзі будуть повернуті власниці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі

Похожие сообщения

У Мелекине поліцейські затримали викрадача речей з будинку

Опубликовано 06 Авг 2018

Внаслідок ДТП у Маріуполі травмовано пенсіонера

Опубликовано 06 Авг 2018

Персональна виставка Оксани Гнатишин «Вогонь та повітря»

Опубликовано 03 Авг 2018

10-річний хлопчик та його 8-річна сестра гуляли у двох на місцевому узбережжі

Опубликовано 03 Авг 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-