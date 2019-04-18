В Маріуполі поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві трирічної давнини

Квітень 2016 рік, пасхальні свята. 74-річна жінка була жорстоко вбита у власному будинку. Від численних ударів зловмисника мешканка померла на місці, а фігурант спробував приховати всі сліди своєї причетності до скоєного. В той час, коли він був твердо впевнений, що заходи конспірації є надійними, розшуковці обласного главку поліції наполегливо працювали над доказовою базою його провини.

Повідомлення про знайдене тіло жінки надійшло до поліції через кілька днів після скоєного вбивства. На місці працювали співробітники карного розшуку обласного главку, кримінального блоку місцевої поліції, слідчі та експерти.

«Наявні опрацьовані сліди злочину, вказували на те, що вбивство скоєно з корисливих мотивів, а знайдені сліди крові по всьому будинку – на боротьбу жінки з незваним гостем. Зловмисник подбав про те, щоб відвести провину від себе, а єдині залишені відбитки пальців та взуття були змазаними і не підлягали ідентифікації», — повідомив заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Артем Кисько.

Оперативники не припиняли розшук холоднокровного вбивці. За цей час поліцейські провели величезну кількість експертиз, в пошуках свідків опитали всіх мешканців в квадраті вчинення злочину – більше 1000 осіб, та перевірили відбитки пальців з відбитками півтисячі можливих фігурантів.

Рівно в день вбивства потерпілої, три роки потому, особу зловмисника було встановлено.

Ним виявився раніше засуджений 31-річний мешканець Волноваського району, який на той час працював в Маріуполі, а сьогодні відбуває покарання за скоєння аналогічного злочину – вбив знайомого.

З дозволу суду підозрюваного викликали на допит, де він надав свідчення. З його слів, в той день він знаходився у стані алкогольного сп’яніння, обрав будинок навмання з метою крадіжки та не знав, що вдома знаходиться господиня. Вже на ранок протверезівши та побачивши знівечене тіло без ознак життя, чоловік усвідомив що накоїв, викрав мобільний жінки та вирішив відвести від себе підозру – знищив, на його думку, всі сліди свого перебування.

Вже через тиждень фігурант повернувся до рідного селища, а через рік скоїв ще одне вбивство.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі.