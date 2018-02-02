В Маріуполі розкрили жорстоке вбивство

Тіло вбитого знайшла колишня дружина. Жінка хвилювалась за колишнього чоловіка, адже він декілька днів не виходив на зв’язок. Протягом доби поліцейські встановили обставини злочину і затримали вбивцю.

На лінію «102» надійшло повідомлення від жінки, яка знайшла свого колишнього 67-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце злочину одразу виїхали керівництво ГУНП у Донецькій області, Центрального відділу поліції та Кальміуського відділення поліції.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних дій було встановлено обставини злочину та підозрюваного, який завдав смертельні удари чоловіку.

З`ясувалось, що чоловіки познайомились в інтернет-мережі, тривалий час спілкувались після чого господар запросив зловмисника до себе у гості, не підозрюючи, що новий знайомий приготувався до вбивства.

Чоловік наніс декілька ударів молотком по голові, які виявились не сумісними з життям, знаряддя вбивства приніс із собою.

Крім того, зловмисник прихопив з місця злочину особисті речі потерпілого.

Встановивши місце мешкання зловмисника, оперативні працівники Кальміуського відділення поліції затримали його у Лівобережному районі.

Ним виявився 20-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських злочинів та у сфері незаконного обігу наркотиків.

Наразі повні обставини злочину встановлюються, вилучено речові докази.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.