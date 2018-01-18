Последние новости

В Маріуполі розкрито вбивство жінки

Опубликовано 19 Янв 2018

задержнаруТіло мешканки з ножовими пораненнями виявила матір вбитої та викликала поліцію. Розшуковці одразу встановили особу підозрюваного, а знайшли його повішаним у сусідньому будинку.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 58-річної мешканки, яка прийшла додому та побачила свою доньку вбитою.

На місце злочину виїхав весь особовий склад карного розшуку Центрального відділу поліції та керівництво обласного главку.

Під час проведення невідкладних першочергових оперативно-слідчих заходів було встановлено обставини вчиненого та особу, що, ймовірно, завдала смертельних поранень потерпілій.

З’ясувалося, що цього вечора між колишнім подружжям виникла сварка, яка й призвела до трагічних наслідків. 20 ударів ножем поставили крапку і в конфлікті, і в житті жінки.

Встановивши місцезнаходження зловмисника, поліцейські знайшли 30-річного чоловіка повішеним у сусідньому будинку. За попередніми висновками він самостійно пішов з життя. Наразі повні обставини за обома подіями з’ясовуються.

Відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ст.115 з позначкою самогубство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Похожие сообщения

Community Policing: нові підходи у співпраці з громадою

Опубликовано 19 Янв 2018

Cвяткування Водохреща

Опубликовано 18 Янв 2018

Поліцейські вилучили 10 літрів сурогату алкоголю

Опубликовано 18 Янв 2018

У Волновасі затримали підозрюваного у спричиненні смертельних ушкоджень мешканцю

Опубликовано 18 Янв 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-