В Маріуполі розкрито вбивство жінки

Тіло мешканки з ножовими пораненнями виявила матір вбитої та викликала поліцію. Розшуковці одразу встановили особу підозрюваного, а знайшли його повішаним у сусідньому будинку.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 58-річної мешканки, яка прийшла додому та побачила свою доньку вбитою.

На місце злочину виїхав весь особовий склад карного розшуку Центрального відділу поліції та керівництво обласного главку.

Під час проведення невідкладних першочергових оперативно-слідчих заходів було встановлено обставини вчиненого та особу, що, ймовірно, завдала смертельних поранень потерпілій.

З’ясувалося, що цього вечора між колишнім подружжям виникла сварка, яка й призвела до трагічних наслідків. 20 ударів ножем поставили крапку і в конфлікті, і в житті жінки.

Встановивши місцезнаходження зловмисника, поліцейські знайшли 30-річного чоловіка повішеним у сусідньому будинку. За попередніми висновками він самостійно пішов з життя. Наразі повні обставини за обома подіями з’ясовуються.

Відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ст.115 з позначкою самогубство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.