В Маріуполі розпочались національні обміни молоддю

20 травня в Маріуполі стартувала програма національних обмінів молоддю GOxChange. Впродовж 10 днів студенти з різних куточків України руйнуватимуть стереотипи про Маріуполь і Схід України, познайомляться з локальними новаторами та створять власні проекти.

Програма обмінів молоддю покликана змінити уявлення студентів про українські міста та розвинути компетенції, що допоможуть реалізовувати соціально важливі проекти. 28 студентів з 14 областей України визначать проблематику, яку хотіли б вирішити, досліджуватимуть її, напрацюють варіанти рішень та презентують власні проекти. Тож, крім руйнування стереотипів та нетворкінгу, молодь посилюватиме навички лідерства, проектного управління та командної взаємодії.

Під час відкриття студенти також поділились власною мотивацією стати частиною програми, пройти декілька етапів відбору та проїхати понад 17 год, аби познайомитись з Східною Україною:

“Ключовий виклик — навчатись робити щось своє. Адже будь-яка маленька дія в нашому житті — це теж міні-проект. Треба набиратись досвіду робити ці міні-проекти ефективними та надихаючими”, — сказала Наталя Чоботок, студентка Києво-Могилянської академії.

“Для нас важливо самостійно, без допомоги сарафанного радіо чи телебачення, познайомитись з Маріуполем, здобути корисні компетенції та дізнатись більше про світоглядами учасників з різних куточків країни”, — резюмував Богдан Старчук, студент Червоноградського гірничо-економічного коледжу (м. Чернігів)

Додамо, 27 травня о 14:00 студенти-учасники GOxChange презентуватимуть проекти, які розробляють впродовж десятиденного візитку до Маріуполя.

Організаторами обмінів є Мiнiстерство молоді та спорту України, громадська організація “Global Office”, Донецька обласна держадміністрація, Маріупольський державний університет за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC). Для всіх учасників програма є безкоштовною. Проект також відбудеться в Запоріжжі, Херсоні, Харкові та Івано-Франківську.