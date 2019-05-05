В Маріуполі розпочалися відпрацювання об’єктів, що реалізують алкоголь

Мета – виявити фальсифікат і попередити тим самим загрозу життю і здоров’ю населення. Крім того, це допоможе припинити продаж підакцизної продукції неповнолітнім.

За ініціативою заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області Олександра Віта та представників міської влади в промисловому місті стартували превентивні заходи, у яких задіяні співробітники як главку, так і територіальних підрозділів поліції. Особовий склад розподілено на групи, за кожним з яких закріплено свій квадрат відпрацювання.

Лише за перший день поліцейські Центрального відділу поліції перевірили більше 20 об’єктів, склали 6 адміністративних матеріалів та вилучили понад 150 літрів алкоголю сумнівної якості.

Також правоохоронцями Кальміуського відділення поліції в одному з закладів вилучено більше 150 пляшок пива та алкогольного напоїв. За торгівлю ними на продавця були складені адміністративні матеріали за ст. 156. Кодекса України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами».

Робота триває одразу по кільком напрямкам. Окрім крамниць та кіосків правоохоронці працюють і з наявною інформацією щодо осіб, які «на дому» виготовляють самогон.

Фальсифікат – це не лише порушення законодавства, а й реальна загроза для населення. Він здатен вкласти на лікарняне ліжко, а в деяких випадках – вбити людину. В зоні особливого ризику – підлітки, які потайки купують спиртне і не розраховують власні сили, потрапляючи потім до лікарень з ознаками алкогольної інтоксикації, а гірше – у стані алкогольної коми.

Заплановано, що аналогічні заходи пройдуть у кожному куточку Донеччини.