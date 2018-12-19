В Маріуполі розпочало роботу представництво Міжнародної Федерації стрільби та силового фітнесу

Вже цього тижня в рамках функціонування осередку стартували двомісячні курси з практичної стрільби для оперативних співробітників. Протягом цього часу розшуковці отримають навички застосування зброї в екстремальних умовах.

Кілька років тому за ініціативи тоді начальника обласного главку поліції, а нині заступника голови Нацполіції України В’ячеслава Аброськіна за участі поліцейських усіх територіальних підрозділів поліції, а також спецпризначенців на Донеччині пройшли змагання зі стрільби та силового фітнесу, які провели Президент Федерації Дмитро Тесля та головний суддя Руслан Аббасов.

Наступного разу професіонали приїхали на Донеччину, аби «виховати» інструкторів, які б представляли Федерацію в прифронтовому регіоні. Відтак, 19 поліцейських розпочали 4-тижневий курс підготовки, а до фінального екзамену дійшли лише 16.

Сьогодні в області вже створено офіційний осередок від головного представницва, яке базується в Києві. Напередодні нового 2019 року тут розпочали навчання зі стрільби представники кримінальної поліції, які мають справу із затриманням небезпечних злочинців та організованих злочинних груп.

Дали старт курсам заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Донецькій області Артем Кисько та представник Федерації на Донеччині – заступник командира Корпусу оперативно-раптової дії з позивним «Кот».

Як відзначає Артем Кисько, тієї бази, якою володіють всі без виключення правоохоронці, в сьогоднішніх реаліях недостатньо. Тож протягом наступних 8 тижнів оперативники не тільки закріплять вже існуючі знання, а й навчаться новим прийомам ведення вогню.

А ось інструктор розраховує на підвищення майстерності володіння зброєю, покращення кучності та влучності. «Якщо мої уроки допоможуть зберегти комусь життя, це буде кращою оцінкою моєї роботи», — впевнений Кот.

Допомогу у навчанні надаватиме й заступник начальника тренінгового центру ГУНП в Донецькій області Віктор Коваленко. Його досвід поводження зі зброєю складає понад 30 років.

«Напрямок практичної стрільби та силового фітнесу досить розвинений у всьому світі і, як показує практика, досить ефективний. Він дозволяє у найкоротший термін дати людині максимальні навички поводження зі зброєю. Це не просто база, а швидке усунення затримок при стрільбі, вміння вести вогонь по різних цілях з різної відстані –це вправи 3 категорії, які виконують спецпризначенці», — відзначає Віктор Леонідович.

Слід підкреслити, що такі курси пройдуть усі підрозділи поліції Донеччини.