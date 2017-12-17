В Маріуполі «соціальні працівники» забирають гроші у пенсіонерів

80-85 років – стареньких саме такого віку обирають у жертви шахраї. Аферисти проникають у будинки пенсіонерів під приводом надання соціальних послуг та виносять усі заощадження.

До Кальміуського відділу поліції звернулась 82-річна місцева мешканка, яка повідомила, що після приходу невідомої жінки з «соціальної служби», її схованка з 15 тисячами гривень виявилася порожньою.

Інша потерпіла, 83-річна мешканка Приморського району, розповіла, що шахрайка у такий самий спосіб заволоділа золотою каблучкою та більше ніж 10 тисячами гривень. Пенсіонерка змогла описати зловмисницю.

Раніше до Центрального відділу поліції звернувся 82-річний чоловік і повідомив, що фальшиві «соцпрацівники» ошукали його на тисячу доларів і 37 тисяч гривень.

Нагадуємо прикмети шахрайок: жінка приблизно 50 років, зріст приблизно 165-170 см, русяве (світле) волосся. Була одягнена у чорне пальто і бузкову шапку.

Іншій приблизно 25-30 років, худорлявої статури, зріст 160-165 см, темне волосся.

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі до 3 років.