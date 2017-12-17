Последние новости

В Маріуполі «соціальні працівники» забирають гроші у пенсіонерів

Опубликовано 18 Дек 2017

i074832s80-85 років – стареньких саме такого віку обирають у жертви шахраї. Аферисти проникають у будинки пенсіонерів під приводом надання соціальних послуг та виносять усі заощадження.

До Кальміуського відділу поліції звернулась 82-річна місцева мешканка, яка повідомила, що після приходу невідомої жінки з «соціальної служби», її схованка з 15 тисячами гривень виявилася порожньою.

Інша потерпіла, 83-річна мешканка Приморського району, розповіла, що шахрайка у такий самий спосіб заволоділа золотою каблучкою та більше ніж 10 тисячами гривень. Пенсіонерка змогла описати зловмисницю.

Раніше до Центрального відділу поліції звернувся 82-річний чоловік і повідомив, що фальшиві «соцпрацівники» ошукали його на тисячу доларів і 37 тисяч гривень.

Нагадуємо прикмети шахрайок: жінка приблизно 50 років, зріст приблизно 165-170 см, русяве (світле) волосся. Була одягнена у чорне пальто і бузкову шапку.

Іншій приблизно 25-30 років, худорлявої статури, зріст 160-165 см, темне волосся.

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі до 3 років.

Похожие сообщения

Поліцейські знайшли зниклу дитину

Опубликовано 18 Дек 2017

Напередодні Дня святого Миколая поліцейські Волновахи організували свято для дітей

Опубликовано 18 Дек 2017

Презентацiя проекту «Безпечний будинок»

Опубликовано 17 Дек 2017

Міжрегіональний канал збуту метамфетаміну

Опубликовано 17 Дек 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-