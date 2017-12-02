В Маріуполі свята пройшли без порушень публічного порядку

За 2 доби поліцейські обробили 725 повідомлень громадян. Всього було проведено 4 масові заходи, під час яких порушень правопорядку не допущено.

З 30 січня 2017 року поліція Маріуполя перейшла на посилений варіант несення служби. На вулиці 700-тисячного міста вийшов весь особовий склад поліції, а також додані сили,Національна гвардія України і громадські наряди.

У центрі Маріуполя був проведений 1 масовий захід і 3 святкування у селищах, що поблизу міста. Безпеку на усіх заходах забезпечували співробітники поліції, порушень публічного порядку не допущено.

За минулі 2 доби на лінію «102» звернулись 725 громадян.

У Центральному районі співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль під керуванням 35-річного чоловіка, у якого виявили та вилучили згорток з наркотично речовиною. За фактом відкрито кримінальне провадження ч.1ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу країни.

Також за минулі 2 доби до поліції звернулись 3 родини, які діти яких зникли. У Кальміуському районі 6-річний хлопчик пішов гуляти до ялинки, поки його матір відзначала свята. Ще двоє 15-річних підлітків з Лівобережного району вирішили відсвяткувати Новий рік не вдома та пішли з будинків, не повідомивши батьків. Усіх дітей знайшли протягом години.

Посилені спецзаходи по охороні публічного порядку на території міста тривають. Поліцейські перебувають на сторожі громадської безпеки.