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В Маріуполі вилучено збройний арсенал

Опубликовано 28 Фев 2019

Мариуполь оружие 27.02.19 5В орендованому гаражі працівники слідчого управління ГУНП в Донецькій області спільно зі співробітниками управління «К» Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області вилучили зброю, гранатомети, автомат-кулемет, вибухівку та більше 6 тисяч набоїв.

За наявною оперативною інформацією за фактом зберігання небезпечних предметів слідчими обласного главку поліції було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Сьогодні при проведенні санкціонованих обшукових заходів у гаражному приміщенні, що у Кальміуському районі Маріуполя, правоохоронці виявили автомат, 2 пістолети, автомат-кулемет, 2 гранатомети, 10 гранат, 4 кілограми пластиду та більше 6 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі з власником гаража проводяться слідчі дії. Встановлено, що його було орендовано 30-річним мешканцем, який на теперішній час переховується в країні-агресорі.

Поліцейським належить встановити походження арсеналу та кінцеву мету його зберігання.

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