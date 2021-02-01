В Маріуполі вилучили великий схрон боєприпасів

Серед вилученого понад 1600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящика патронів та інші вибухонебезпечні предмети. На місці виявлення схрону продовжують працювати поліцейські.

За оперативною інформацією співробітників карного розшуку ГУНП в Донецькій області поліцейські Маріуполя за процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури виявили схрон боєприпасів в одній з покинутих будівель у Приморському районі.

На місці правоохоронці виявили понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящика патронів калібру 7,62 та 14,5.

Боєприпаси були вилучені за участі співробітників криміналістичної лабораторії та вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.