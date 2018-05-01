В Маріуполі внаслідок ДТП постраждали 2 дітей

Вчора, 2 травня, на перехресті вулиць Панфілова та Гончарова зіткнулися автомобіль ВАЗ та мопед під керуванням 11-річного хлопця. До лікарні госпіталізовано неповнолітніх водія та пасажира мопеду.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції та патрульні поліцейські.

З’ясувалося, що водій мопеду не звернув увагу на дорожній знак заборони руху, виїхав на перехрестя та зіткнувся з автомобілем, що проїжджав повз.

Внаслідок ДТП постраждали двоє 11-річних друзів – водій та пасажир мопеду. Хлопці були доставлені у лікарню з тілесними ушкодженнями. Життю дітей нічого не загрожує.

Встановлено, що один з хлопців без дозволу взяв покататися мопед свого батька, правил дорожнього руху школяр не знав.

За цим фактом проводиться перевірка.

Поліція Маріуполя звертається до батьків: не дозволяйте неповнолітнім дітям сідати за кермо автотранспорту, не залишайте їх без уваги під час дозвілля, розповідайте про правила дорожнього руху та безпеки.