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В Маріуполі внаслідок ДТП постраждали 2 дітей

Опубликовано 03 Май 2018

1_6546Вчора, 2 травня, на перехресті вулиць Панфілова та Гончарова зіткнулися автомобіль ВАЗ та мопед під керуванням 11-річного хлопця. До лікарні госпіталізовано неповнолітніх водія та пасажира мопеду.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції та патрульні поліцейські.

З’ясувалося, що водій мопеду не звернув увагу на дорожній знак заборони руху, виїхав на перехрестя та зіткнувся з автомобілем, що проїжджав повз.

Внаслідок ДТП постраждали двоє 11-річних друзів – водій та пасажир мопеду. Хлопці були доставлені у лікарню з тілесними ушкодженнями. Життю дітей нічого не загрожує.

Встановлено, що один з хлопців без дозволу взяв покататися мопед свого батька, правил дорожнього руху школяр не знав.

За цим фактом проводиться перевірка.

Поліція Маріуполя звертається до батьків: не дозволяйте неповнолітнім дітям сідати за кермо автотранспорту, не залишайте їх без уваги під час дозвілля, розповідайте про правила дорожнього руху та безпеки.

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