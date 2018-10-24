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В Маріуполі внаслідок ДТП загинув чоловік

Опубликовано 24 Окт 2018

Мариуполь ДТП 24.10.18 3Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 6.00 по вулиці Набережній у Лівобережному районі. Водій авто загинув на місці, а пасажир отримав тілесні ушкодження. Слідчі обласного главку проводять комплекс невідкладних слідчих дій.

За попередніми даними, 27-річний водій авто Toyota Camry не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на перешкоду — дерево.

Водій авто загинув на місці, 33-річний пасажир доправлений до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини того, що сталося.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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