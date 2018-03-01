В Маріуполі вже встановили 96 камер відеоспостереження

У листопаді 2017 року очільники поліції Донеччини Микола Семенішин презентував новий для Маріуполя проект співпраці громади та поліції, який дозволить зробити місто безпечніше. Такий формат партнерства охоче підтримали маріупольці.

Головна мета проекту – спільна робота за участі мешканців будників, поліції та місцевої влади для допомоги людям захистити себе та свою власність, зменшити небезпеку вчинення правопорушень та поліпшити умови проживання за допомогою підвищення безпеки.

Так, у Маріуполі встановлені 96 камер відеоспостереження на 35 багатоповерхівках.

Відеозапис зберігається на камерах та у відділеннях поліції, кожен охочий завжди може переглянути запис, що цікавить.

На даний час дільничні офіцери поліції проводять обстеження будинків, надають пропозиції щодо технічного укріплення, складають «дорожні карти» гострих питань та шляхи їх вирішення.

Крім того, нещодавно завдяки відеокамерам поліцейські затримали двох зловмисників. Крадіжку кабелів зв’язку зафіксувала одна в камер, встановлених на багатоповерховому будинку. На відео зафіксовані зловмисники з викраденою провідниковою продукцією у руках.