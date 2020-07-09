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В Маріуполі з’явиться смарт-площа з унікальним світловим шоу

Опубликовано 11 Июл 2020

92066-AVK_7863Після реконструкції площа Свободи стане не тільки популярним місцем для відпочинку, а й живим інтерактивним простором. Там обладнали унікальне для України світлове шоу. А по QR-коду, кожен бажаючий зможе промальовувати на смартфоні дельфіна і оживити його в один клік. Проекція малюнка з’явиться на площі.

Концепція включає установку на відкритому просторі 25 птахів миру. У кожного з яких буде вмонтовано проектор. В один і той же час скульптури будуть проектувати світлом ландшафт однієї з областей України. Далі проекції об’єднаються єдиним картографічним зображенням України.

Шоу буде супроводжуватися яскравими світловими рішеннями, а головна ідея — символ вільної, мирної і неподільної України. Також крила птахів розпишуть унікальним для кожної області патером. А відсканувавши QR-код з опори, маріупольці та гості міста зможуть дізнатися історію і туристичні перспективи кожного регіону України.

Також розробники світлової концепції площі запропонували прописати в кодах проекцій можливість зробити пропозицію своїй другій половинці і навіть проголосувати за важливі суспільні проєкти.

Крім світлошоу і найдовшого в Європі тридцяти двох метрового арочного фонтану, на площі з’явиться і «Фудхолл». Розміститися він під мультифункціональної сценою.

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