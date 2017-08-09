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В Маріуполі затримана група вимагачів

Опубликовано 11 Авг 2017

Вымогатели 10.08.17 1Співробітниками слідчого управління поліції Донецької області спільно з Управлінням СБУ в Донецькій області та обласною прокуратурою припинено злочинну діяльність організованої злочинної групи, яка вимагала гроші у маріупольських підприємців.

В результаті комплексу слідчо-оперативних заходів всі учасники злочинного угрупування затримані. Ними виявилися троє жителів Маріуполя, раніше засуджених за аналогічні злочини.

В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники під загрозою розправи систематично «збирали данину» з підприємців м. Маріуполя.

Наразі за адресами мешкання вимагачів проводяться обшукові заходи. Вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Попередньо факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України «Вимагання». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Триває досудове розслідування.

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