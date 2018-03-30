В маріупольській школі пройшли навчання з евакуації учнів

За легендою, у загальноосвітній школі №53 Маріуполя знайдено підозрілий предмет. Як поводити себе в таких ситуаціях — показали співробітники ювенальної превенції Центрального відділення поліції із залученням спеціалістів.

Звичайний шкільний день було перервано сигналом, що сповіщав про тривогу. Невідомий пакунок було виявлено педагогами в одному з приміщень. Діяти потрібно було невідкладно, в кожному кабінеті знаходилися підлітки, а коробка могла здетонувати будь-якої миті.

Освітяни сповістили про знахідку поліцейських. На місце прибула патрульна поліція, вибухотехніки та чотирилапі «детективи», вихованці кінологічного центру поліції Донеччини.

За лічені хвилини діти та персонал покинули приміщення, після чого до його обстеження приступили спеціалісти.

Пес Арес, обстеживши територію, дав знак господарю про те, що небезпека реальна. З дотриманням всіх заходів безпеки поліцейські винесли підозрілу «посилку» надвір та на очах у школярів знищили її у вибухозахисному контейнері.

Правоохоронці оглянули і прилеглу до школи територію, аби переконатися, що викладачам і учням нічого не загрожує, після чого провели заняття з техніки безпеки при виявленні підозрілих предметів. Найменші школярі познайомились з чотирилапим помічником поліцейських.

Педагоги відзначили необхідність проведення таких навчань, підкресливши, що вони наочно навчають правильній поведінці в нестандартних ситуаціях та дисциплінують усіх, хто в них задіяний.