В Мариупольском морском лицее прошли учения по эвакуации подростков

По легенде в помещении учебного заведения обнаружен подозрительный предмет. Как вести себя в таких ситуациях и где искать помощи — разбирали сотрудники ювенальной превенции Приморского отделения полиции и педагоги с привлечением специалистов.

Обычный школьный день лицеистов был прерван сигналом тревоги. Странный пакет был обнаружен педагогами на втором этаже. Действовать нужно было немедленно, в каждом из кабинетов находились подростки, а коробка могла в любой момент сдетонировать.

Педагоги сообщили о находке полицейским. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции, взрывотехники и четвероногие «детективы».

За считанные минуты присутствующие покинули помещение, после чего к его обследованию приступили специалисты.

Собака дала знак инспектору о том, что опасность реальна. С соблюдением всех мер безопасности полицейские вынесли подозрительную «посылку» и на глазах у школьников во взрывозащищенном контейнере уничтожили ее.

Правоохранители осмотрели и прилегающую к лицею территорию, чтобы убедиться, что преподавателям и лицеистам ничего не угрожает, после чего провели занятия по технике безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Педагоги отметили необходимость проведения таких учений, подчеркнув, что они наглядно обучают правильному поведению в нестандартных ситуациях и дисциплинируют всех, кто в них задействован.