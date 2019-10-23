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В мариупольском подземелье пройдет интеллектуальный квест

Опубликовано 24 Окт 2019

59637-unnamed31 октября в Дворце культуры «Молодежный» пройдет тематический квест. Организаторы обещают захватывающую экскурсию старинными ходами подземелья и интересную интеллектуальную игру. Антураж векового строения, стилизованного под Halloween, зарядит адреналином и подарит массу незабываемых эмоций. 

Гостей ждет насыщенная программа, будут оборудованы яркие фотозоны. Каждый участник получит амулет на удачу. Самые настойчивые игроки попадут на стилизованную дискотеку.

Начало мероприятия в 19:00. Предварительная регистрация и дополнительная информация по телефону 067-900-17-25.

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