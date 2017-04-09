В мариупольской аптеке изъято около 12 000 доз наркосодержащих препаратов

Комбинированные лекарственные препараты, которые содержат наркотическое вещество кодеин, стали основным источником дохода одной из аптек города. Аптекарь спокойно отпускал препараты без рецепта врача. Сотрудники следственного управления и управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области задокументировали правонарушение. Общая сумма изъятого составляет около 65 000 гривен. По факту открыто уголовное производство.

Оперативную информацию о том, что одна из аптек города занимается нелегальным оборотом кодеиносодержащих препаратов, полицейские Управления противодействия наркопреступности узнали от местных жителей. Люди жаловались, что около аптеки собираются наркозависимые лица. Проведя комплекс необходимых оперативных мероприятий, правоохранители получили санкцию на обыск учреждения и вчера реализовали его.

Уже около самой аптеки полицейские встретили наркозависимого мужчину, который только что приобрел 30 доз кодеиносодержащего препарата, отдав за это чуть больше 100 гривен.

В самом же учреждении правоохранители обнаружили свыше 1,5 тысяч упаковок препаратов — около 12000 доз, содержащих наркотическое средство кодеин. Их продажа должна осуществляться исключительно по рецепту врача. Но, как было установлено, в этом учреждении такими нормами пренебрегали. Кроме того, выяснилось, что оборот таких препаратов является основным источником заработка учреждения — кроме них в аптеке оставался только спирт и минимальный запас других лекарственных средств.

При этом фармацевт, который, как выяснилось, работает в этой аптеке уже длительное время, не трудоустроен.

Следственным управлением ГУНП в Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения правил отпуска наркотических средств, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 320 (Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к безрецептурному отпуску кодеиносодержащих лекарственных средств.